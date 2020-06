Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 33 de ani, impliniti pe 19 martie, Olivia si-a petrecut cea mai mare parte a carierei in Spania, acolo unde s-a si stabilit.Legitimata ultima oara la Pozoalbense, in liga secunda spaniola, fundasul lateral al primei noastre reprezentative are un CV bogat in care figureaza echipe importante…

- Iulia Vantur și Salman Khan sunt impreuna de mai mulți ani și formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Vedeta și familia iubitului ei s-au izolat pe timpul pandemiei de coronavirs, in casa de vacanța din India.Iulia Vantur i-a facut lui Catalin Maruța un tur virtual al casei de vacanța ce ii aparține…

- Gina Pistol a vorbit despre experiența avuta in timpul emisiunii „ Asia Expres ”, de la Antena 1. Vedeta a prezentat show-ul și a recunoscut ca a fost marcata de suprasolicitare in timpul filmarilor. Iubita lui Smiley a povestit ca a avut multe momente in care nu s-a simțit in forma. „Suntem o familie.…

- Tily Niculae a devenit mama pentru a doua oara, in urma cu o saptamana, cand a adus pe lume un baiețel sanatos. Actrița a povestit pentru revista VIVA!, experiența de a naște intr-un spital, in plina pandemie de coronavirus. „Am incercat sa raman cat mai echilibrata, sa nu mapanichez, sa ințeleg ca…

- Federatia Romana de Diabet, Nutritie si Boli (FRDNB) metabolice le recomanda persoanelor cu diabet zaharat sa adopte o serie de masuri suplimentare fata de restul persoanelor, in timpul pandemiei cu coronavirus. „Persoanele cu DZ pot avea un risc crescut pentru infectii, deci si pentru cele cu Covid…

- Voluntari din Asociația Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbana (ACCRU) au fost in aceste zile in comunitațile defavorizate din Timiș pentru a le spune oamenilor sa se pazeasca de coronavirus. Este vorba despre campania „Responsabilitate +solidaritate = sanatate in comunitate”, derulata de Asociația…

- Adrian Nartea, Olimpia Melinte și Victoria Raileanu dezvaluie care sunt activitațile pe care lefac in perioada aceasta in care petrec timpul in casa alaturi de copiii lor,din cauza pandemiei de coronavirus.Olimpia Melinte spune ca vede partea buna a lucrurilor și iaaceasta perioada ca pe o vacanța,…

- Apel al Centrului de Transfuzie Sanguina Timișoara, catre donatorii de sange. Chiar și in timpul pandemiei de coronavirus, oamenii pot dona liniștiți sange și sunt așteptați pentru ca stocurile sunt puse in pericol. Virusul COVID-19 nu se tansmite prin sangele recoltat. Doctorii și asistenții de la…