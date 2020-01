Tily Niculae a pozat topless, în camera de hotel. Actriţa este însărcinată în 6 luni Astfel, Tily s-a alaturat si ea vacantei la munte, chiar daca a stat in camera de hotel. A pozat topless si a distribuit fotografia pe retelele de socializare, alaturi de o scurta povestioara. Cand sotul iti face o surpriza din luna mai 2019 iar tu vii cu o surpriza si mai mare! Long story short: de Craciun trebuia sa aflu despre aceasta vacanta! Multa lume implicata, secretosenie maxima...pana cand in luna iulie i-am anuntat eu ca in inima si viata noastra este si Radu! Freeze total fiindca se pleca la schi pe 4 ianuarie... Popescu a plans de bucurie cand a aflat ca este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

