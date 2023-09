Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a declarat vineri, la Timisoara, ca Romania este o tara sigura la ora actuala, dar mai pot avea loc incidente precum cele petrecute recent in Delta, unde au fost gasite resturi de drone rusesti.

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a declarat vineri, la Timisoara, ca Romania este o tara sigura la ora actuala, dar ca mai pot avea loc incidente precum cele petrecute recent in Delta, unde au fost gasite resturi de drone rusesti.

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, s-a intalnit, luni, cu omologul italian, Guido Crosetto, in contextul vizitei de lucru pe care o efectueaza in Republica Italiana, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al MApN, agenda de discutii a inclus teme de actualitate cu privire la cooperarea…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, s-a intalnit cu ambasadoarea SUA in Romania, Kathleen Kavalec, cei doi discutand despre recentele atacuri ale Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunare, langa granitele Romaniei.

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a declarat, luni, la o intrevedere cu seful Garzii Nationale a statului american Alabama, ca Romania are in vedere masuri de intarire a monitorizarii si securizarii spatiului aerian al tarii si, implicit, al NATO, atat prin eforturi in plan national, cat si…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a semnat astazi Scrisoarea de intenție privind inființarea in Romania a Centrului de pregatire F-16, unde vor avea acces piloții și personalul tehnic din toate țarile NATO și partenere, inclusiv din Ucraina, informeaza Rador.Responsabilul roman a precizat…

- Ministrul Apararii Naționale a evidențiat ca atacurile indreptate impotriva infrastructurii critice, cum ar fi facilitațile portuare și alte elemente esențiale pentru funcționarea normala a țarii, sunt de natura inumana și nu au nicio justificare legala sau morala.„Ministerul Apararii Naționale condamna…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a declarat joi, cu ocazia sarbatorii Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, ca experienta dramatica a Ucrainei arata ca apararea incepe de acasa, de aceea Armata Romaniei desfasoara "cel mai ambitios program de modernizare din istoria sa", informeaza…