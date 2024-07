Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 2071 iulie 2024 Ministrul Tilvar: "Romania continua sa fie un contributor activ la consolidarea securitatii colective si la intarirea capacitatilor de aparare ale NATO. Intrevedere a ministrului apararii nationale cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar,…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a avut luni, 1 iulie, la sediul MApN, o intrevedere cu Kathleen Kavalec, ambasadoarea SUA la Bucuresti. Potrivit MApN, in cadrul discutiilor, au fost abordate subiecte care au vizat, in principal, cooperarea bilaterala in cadrul Parteneriatului Strategic dintre…

- Ministrul apararii, Angel Tilvar, s-a intalnit miercuri cu ministrul apararii din Republica Coreea, Won-sik Shin, el afirmand ca a salutat desemnarea companiei Hanwha Aerospace Co. Ltd. drept castigatoare a procedurii competitive pentru achizitionarea de catre Romania a trei sisteme obuzier calibru…

- Romania susține cu tarie aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeana, proces esențial pentru stabilitatea și securitatea regionala, a declarat ministrul Apararii, Angel Tilvar, la cea de-a opta ediție a Conferinței Internaționale „Black

- Ministrul Apararii a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul vizitei in Turcia, cum raspunde Romania bruiajului efectuat de rusi care afecteaza zona navala si cea aeriana. ”Evident, astfel de actiuni pun in sistem de atentie pe cei care sunt obligati si care au posibilitatea…

- Dupa o discuție telefonica purtata cu omologul sau roman Klaus Iohannis, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, marți, ca Romania pregatește un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, informeaza Ukrainska Pravda. „Am vorbit cu Klaus Iohannis și am mulțumit Romaniei pentru sprijinul…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a primit miercuri, 8 mai, vizita oficiala a ministrului georgian al apararii, Irakli Chikovani. In cadrul discutiilor, cei doi ministri au abordat aspecte privind situatia de securitate regionala pe fondul razboiului de agresiune al Federatiei Ruse in Ucraina,…

- Nr. 124 30 aprilie 2024 Angel Tilvar: ,,Prezenta militara semnificativa in Romania dovedeste determinarea cu care Statele Unite si au asumat rolul de consolidare a securitatii in regiunea noastra. Ministrul apararii nationale, la ceremonia de schimbare a comenzii Comandamentului facilitatii navale de…