- Serviciile speciale poloneze au deschis sambata o ancheta, in urma unui atac in reteaua de comunicatii a cailor ferate PKP, care a ”destabilizat” partial traficul feroviar in nord-vestul Poloniei, relateaza AFP, informeaza News.ro.In noaptea den vineri spre sambata, necunoscuti au patruns in reteaua…

- Trei persoane au murit in urma contaminarii cu bacteria Legionella in orasul Rzeszow, din sud-estul Poloniei, iar alte 71 au fost spitalizate, a declarat miercuri pentru AFP purtatorul de cuvant al unui spital local.

- Lotul Romaniei s-a intors de la Olimpiada Internaționala de Astronomie și Astrofizica, desfașurata in Chorzow, Polonia, cu participarea a 53 de țari, cu o medalie de aur și cel mai mare punctaj din competiție la proba teoretica , trei medalii de argint și

- Belarusul va raspunde imediat unei agresiuni – inclusiv cu armament nuclear – a anunțat, joi, intr-un interviu, presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, informeaza News.ro, care citeaza CNN. ”Nu poate exista decat o amenintare; o agresiune impotriva tarii noastre. Daca agresiunea impotriva tarii…

- Consiliul Fiscal si-a revizuit in creștere estimarile privind deficitul fiscal pentru 2023, care se va situa probabil peste 6% din PIB, in absenta unor masuri de corectie a derapajului bugetar, potrivit datelor din raportul anual.Proiectul de buget pe anul 2023 a pornit cu o tinta de deficit…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri ca a ordonat guvernului sau sa reia contactele cu Polonia, in pline tensiuni frontaliere intre aliatul Moscovei si statul vecin membru NATO, relateaza AFP."Este necesar sa discutam cu polonezii. I-am ordonat prim-ministrului sa-i contacteze",…

- Polonia urmeaza sa desfasoare 2.000 de militari suplimentari la frontiera cu Belarusul, anunta miercuri adjunctul ministrului de Interne, Maciej Wasik, citat de agentia oficiala poloneza de presa PAP, adica dublu fata de numarul cerut de catre graniceri, in vederea opririi unor treceri ilegale ale frontierei…