TikTok.com a devenit cel mai popular domeniu web

Anul trecut, cele mai populare domenii web la nivel global au apartinut, in ordine, de Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix si Amazon. Acum, toate acestea au fost depasite de TikTok.com. Conform masuratorilor facute de , per ansamblu, TikTok.com a fost cel mai popular domeniu web in perioada august – decembrie 2021. TikTok a inceput sa cocheteze cu primul loc inca din luna februarie si a continuat sa o faca in lunile care au urmat. Insa, pe atunci, TikTok ajungea sporadic pe primul loc, cate o zi, dupa care era din nou depasit. Incepand cu luna august, TikTok s-a aflat pe primul loc in…