- La doar cateva zile de la lansare, rețeaua sociala Threads, gandita de grupul Meta drept concurent al Twitter, se apropie de pragul de 100 de milioane de useri, cifra deloc rea, daca ținem cont ca Threads nu este disponibila in UE.

- Scandalul a inceput in primavara, cand un sucevean a postat pe Facebook mesajul-problema: un atac la adresa directoarei unui colegiu. In cateva ore, postarea a fost distribuita pe mai multe grupuri de un tanar care era elev al unitații de invațamant.Dupa ce a vazut postarea denigratoare, directoarea…

- Fanii lui Bruce Springsteen au tras o sperietura serioasa in timpul unui concert din Amsterdam. Artistul american s-a impiedicat de o treapta si a cazut pe scena. Imediat, colegii i-au sarit in ajutor, dar cantaretul s-a ridicat fara probleme. A continuat sa cante timp de trei ore. In varsta de 73 de…

- Liderul Partidului Democrat, de opoziție, din Italia a declarat pentru BBC ca intregul sistem politic din țara este de invinuit pentru inundațiile care au devastat nordul Italiei, informeaza RadorElly Schlein, fost vicepreședinte al regiunii Emilia-Romagna, a declarat ca politicienii nu au intreprins…

- Un grup de cinci utilizatori ai platformei TikTok, creatori de conținut postat pe aceasta platforma de scurte inregistrari video, au intentat, joi, o acțiune la Tribunalul Districtual din Montana, pentru a bloca noua interdicție a statului asupra platformei deținute de chinezi, informeaza Rador.Guvernatorul…

- In total 19 companii sunt vizate in prezent de decizia Comisiei Europene. Ea a prezentat lista cu marile platforme online care, de la sfarșitul lunii august, vor fi supuse unor controale sporite. Acestea vizeaza respectarea noilor cerințe europene asupra conținuturilor. Anunțul a fost facut de comisarul…

