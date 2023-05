TikTok va fi interzis în România? La ce riscuri te expui folosind aplicația? TikTok pare a fi facut primul pas spre a fi interzis și in Romania. Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a precizat ca o decizie se va lua saptamana viitoare. Inchiderea aplicației va fi doar pentru anumite medii. Autoritațile din Romania par sa fi facut primul pas spre interzicerea TikTok. Se discuta serios pentru interzicerea aplicației pe dispozitivele guvernamentale. Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat intr-un interviu pentru Digi24 ca se va discuta saptamana viitoare la nivel inalt in aceasta privința. Consiliul pentru securitate cibernetica va lua o decizie in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

