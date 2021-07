TikTok va elimina automat conţinutul necorespunzător Incepand cu Statele Unite si Canada, TikTok va folosi un sistem automatizat de verificare a continutului, care va sterge acele clipuri video care contin nuditate, sex, violenta sau diverse activitati ilegale. Algoritmul va elimina automat continutul necorespunzator, fara implicarea vreunui editor uman. Acestia din urma vor face verificarea doar in cazul in care utilizatorii vor face apel, considerand ca stergerea s-a facut pe nedrept. Trecerea la un sistem automatizat este o mutare riscanta pentru TikTok, daca se are in vedere trecutul agitat din acest punct de vedere al altor platforme. Pe YouTube,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

