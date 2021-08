TikTok va avea Stories TikTok a inceput sa testeze formatul Stories, care, eventual, va fi implementat si disponibil pentru toti utilizatorii retelei. Desi arata la fel ca Stories din Snapchat sau Instagram, implementarea TikTok are, totusi, o doza de originalitate. Si in cazul TikTok, formatul Stories va ocupa intreg ecranul si va fi la fel de efemer ca pe celelalte platforme – postarile vor putea fi vazute 24 de ore, dupa care vor fi sterse automat. Originalitatea vine din faptul ca, in loc sa adauge Stories intr-un rand orizontal in partea de sus a ecranului, ca la celelalte retele sociale, TikTok a creat o bara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

