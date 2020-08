TikTok, Trump și interdicțiile - Statele Unite sunt prudente sau încep să se comporte precum China? ​În week-end s-a adaugat și numele Twitter la lista scurta a companiilor care au discutat pentru a cumpara operațiunile din SUA ale TikTok și risca sa nu mai poata funcționa dupa 15 septembrie. Mulți spun ca este inadmisibil ce face Trump care forțeaza TikTok sa-și vânda operațiunile catre o companie americana și amenința cu interzicerea aplicației, în stilul în care acționeaza și Beijingul. Cei care susțin interdicția spun ca TikTok ar putea fi forțata de autoritațile chineze sa colecteze multe date de pe telefoanele americanilor și ca ar putea deveni o unealta de spionaj… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Presedintele american Donald Trump a semnat un decret joi ce interzice in 45 de zile orice tranzactie cu ByteDance, compania-mama a retelei sociale chineze TikTok, informeaza Agerpres, citand France Presse.Seful statului face referire la o "urgenta nationala" privind aplicatia specializata pe distribuirea…

- Conform anunțului facut de Facebook, conturile, care functionau in Romania, il promovau pe Donald Trump in vederea realegerii lui. Potrivit raportului publicate de Facebook, au fost inhise 35 de conturi de Facebook, 3 pagini și 88 de conturi de Instagram. "Activitatea avea originea in Romania…

- Pandemia covid-19 a cauzat pierderi estimate la 320 de miliarde de dolari (273 de miliarde de euro) turismului mondial – din ianuarie in mai -, potrivit unui barometru publicat de Organizatia Mondiala a Turismului (UNWTO), relateaza AFP. „Este mai mult decat triplul pierderilor inregistrate…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a amenintat Beijingul cu represalii suplimentare, deplângând o "zi trista" pentru Hong Kong dupa adoptarea de catre autoritatile chineze a unei noi legi privind securitatea nationala a acestui teritoriu autonom, transmite miercuri AFP, potrivit…

- Presedintele Donald Trump nu exclude intreruperea oricaror relatii cu Beijingul, inclusiv a celor economice, intr-un context tensionat al raporturilor bilaterale, transmit AFP si Reuters.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 77: cu masca de la Dragnea la Ciolacu"Statele…

