TikTok testează un chatbot AI pe nume Tako TikTok a depus recent o cerere de marca inregistrata pentru „software chatbot” numita Tako, ceea ce sugereaza ca compania se pregatește pentru o lansare mai larga. Aceasta funcție ar putea schimba radical cautarea și navigarea in aplicație. Momentan, este testata doar in Filipine. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

