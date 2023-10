TikTok testează un abonament fără reclame TikTok a inceput sa testeze „experienta fara reclame”, care costa, pentru ca implica un abonament lunar prin care, cei care-l platesc, nu mai vad reclame in cadrul platformei. Compania a confirmat testul, dupa ce informatia a devenit publica, insa, nu a oferit vreo informatie in plus. Abonamentul testat are pretul de 5 dolari pe luna, insa, nu este clar daca acesta va fi pastrat sau daca nu va fi impus un tarif local, in functie de fiecare piata. TikTok s-a concentrat pana acum pe cresterea veniturilor din reclame si comert electronic, astfel ca un abonament ar contribui la diversificarea surselor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

