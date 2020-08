TikTok se pregăteşte să conteste un decret al preşedintelui Trump referitor la interzicerea tranzacţiilor cu compania Trump a semnat un decret pe 14 august care da ByteDance un termen de 90 de zile sa vanda operatiunile din SUA ale TikTok. ByteDance a facut progrese in discutiile cu posibili cumparatori, intre care Microsoft si Oracle. Contestatia in justitie a TikTok se refera la un decret anterior al lui Trump, din 6 august, au spus sursele. Decretul respectiv cere secretarului pentru Comert sa redacteze o lista de tranzactii care implica ByteDance si companiile sare, care ar trebui sa fie interzise in 45 de zile. TikTok intentioneaza sa argumenteze ca bazarea decretului din 6 august pe Legea privind urgentele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

