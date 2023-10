TikTok renunță la serviciul de cumpărături online în Indonezia Aplicația de social media TikTok iși suspenda serviciul de cumparaturi online din Indonezia pentru a respecta noile reguli din țara asiatica. Asta dupa ce Indonezia a decis sa interzica tranzacțiile de bunuri pe rețelele de socializare in cadrul noilor reglementari comerciale, potrivit BBC. Masura va intra in vigoare la ora locala 17.00, conform mediafax. „Prioritatea noastra este sa ramanem in conformitate cu legile și reglementarile locale. Ca atare, nu vom mai facilita tranzacțiile de comerț electronic in TikTok Shop Indonesia", a anunțat TikTok marți. Indonezia a fost prima… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

