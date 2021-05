TikTok pregăteşte o funcţie de shopping şi un instrument de recrutare ByteDance, compania chineza care detine TikTok, a inceput colaborarea cu mai multe branduri din Europa, pentru a testa o functie de comert electronic, prin care companiile isi pot vinde direct produsele in TikTok. In fapt, Douyin, versiunea TikTok pentru piata chineza, are de mult timp functii de e-commerce, care s-au dovedit deja a fi un mare succes. In primul an, acestea au generat 26 de miliarde de dolari din vanzari. Compania-mama, ByteDance, incearca acum sa reproduca succesul si in restul lumii, incepand cu Europa. Desi a mai cochetat sporadic cu ideea de comert electronic, TikTok va implementa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca "trebuie sa definim linii rosii clare cu Rusia", afirmand ca este pregatit pentru sanctiuni in cazul unui "comportament inacceptabil" din partea Moscovei, intr-un extras dintr-un interviu acordat canalului american CBS, difuzat sambata, transmite…

- Comisia Europeana cere clarificari din partea companiei farmaceutice Johnson & Johnson in urma anuntului ''complet neasteptat'' al acesteia privind amanarea livrarii vaccinului sau anti-COVID-19 pentru Uniunea Europeana, a declarat marti agentiei Reuters un oficial european. Compania americana…

- Autoritațile de reglementare chineze au amendat sambata grupul Alibaba cu 2,8 miliarde de dolari. Gigantul chinez de comerț electronic a fost acuzat ca a incalcat regulile de monopol, potrivit Mediafax. Amenda a venit dupa ce autoritațile de reglementare au ajuns la concluzia ca cea mai mare…

- Aplicația Lite a Instagram, care ocupa un spațiu semnificativ redus fața de versiunea normala, a fost lansata in 2018, fiind insa scoasa din Play Store in primavara anului trecut. Instagram Lite va fi acum relansata, cu noi funcții și cerințe puțin mai mari in ceea ce privește spațiul necesar – in timp…

- Trendul snack-urilor sanatoase made in Romania se pastreaza in continuare și va crește cu siguranța in anii urmatori, iar romanii incearca sa cumpere cat mai mult din surse locale, a declarat, intr-un interviu acordat Wall-Street.ro, Dragoș Gal,...

- La inceputul anului trecut, Google a anuntat pentru prima oara ca va elimina cookie-urile tertilor, care timp de decenii au facilitat reclamele online, pentru a respecta standardele tot mai ferme din Europa si Statele Unite referitoare la confidentialitatea datelor. Activistii confidentialitatii datelor…

- Compania aeriana americana United Airlines a anunțat ca a consemnat la sol 24 de aparate Boeing 777, dupa ce unuia dintre aparatele sale i-a explodat un motor in zbor. Aeronava, in care erau 241 de pasageri și membri ai echipajului, s-a intors pe aeroport fara ca nimeni sa fie ranit. Resturile provenite…