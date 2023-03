Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul va acorda o noua transa de ajutor militar Ucrainei, in valoare de 2 miliarde de dolari, acest anunt intervenind pe fondul marcarii vineri a unui an de la declansarea invaziei ruse, relateaza AFP si Reuters, citand un inalt responsabil american. „SUA anunta un ajutor militar suplimentar…

- SUA vor acorda o noua transa de ajutor militar Ucrainei, in valoare de 2 miliarde de dolari, acest anunt intervenind pe fondul marcarii vineri a unui an de la declansarea invaziei ruse, relateaza AFP si Reuters, citand un inalt responsabil american. „SUA anunta un ajutor militar suplimentar de 2 miliarde…

- Un mare juriu din Statele Unite anchetand asupra ingerintelor taberei lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2020 in statul Georgia a recomandat inculparea mai multor persoane, a dezvaluit presei americane juratul principal, fara a preciza daca fostul presedinte este implicat, noteaza AFP.…

- Un important congresmen republican a declarat duminica ca sansele de a avea un conflict militar cu China din cauza Taiwanului „sunt foarte mari”, dupa ce un general american a provocat consternare printr-un memoriu in care avertiza ca Statele Unite se vor lupta cu China in urmatorii doi ani, informeaza…

- Statele Unite au trimis in aceasta saptamana auditori la Kiev, alaturi de reprezentanti ai Bancii Mondiale si de consultanti de la Deloitte, pentru a se asigura ca "niciun ajutor sau armament nu este deturnat", potrivit subsecretarului de stat pentru afaceri politice al Departamentului de Stat, Victoria…

- Polonia intenționeaza sa trimita tancuri Leopard in Ucraina ca parte a unei coaliții internaționale, a declarat președintele polonez, potrivit unor rapoarte , informeaza blacknews.ro . Kievul a solicitat vehicule militare grele, precum Leopard 2 de fabricație germana, ceea ce ar reprezenta o intensificare…

- O vizita incarcata de simboluri, care are loc dupa 300 de zile de razboi, pentru a discuta despre ce pot aduce urmatoarele 300 de zile. Astfel este descrisa deplasarea in SUA a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski intr-o analiza CNN , care trece in revista principalele concluzii ale primei vizite…

- Partidul lui Joe Biden a castigat marti un nou loc in Senatul american, odata cu victoria candidatului democrat, Raphael Warnock, in Georgia, potrivit proiectiilor media, scrie AFP, citat de Agerpres. Senatorul in exercitiu a castigat impotriva protejatului lui Donald Trump, republicanul Herschel Walker.…