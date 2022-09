TikTok Now: un nou mod de a crea conținut zilnic. Cum funcționează TikTok este locul in care oamenii creeaza conținut creativ și descopera comunitați noi. Pe TikTok, creatorii redefinesc divertismentul in fiecare zi – de la hitul verii, It’s Corn, și pana la efectele realizate de comunitate, precum Horace. Utilizatorii pot alege dintr-o varietate de formate pe TikTok: de la crearea de efecte, videouri, duete, stitches și pana la clipuri cu o durata mai lunga sau TikTok LIVE. Din toamna aceasta, TikTok extinde gama de instrumente creative și anunța lansarea TikTok Now, pentru a susține in continuare conexiunile autentice și spontane pe platforma. Ce este TikTok… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

