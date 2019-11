Stiri pe aceeasi tema

- ​Platforma româneasca de comenzi online si de livrare mâncare hipMenu, cumparata anul trecut de grupul german Delivery Hero, va face trecerea integrala la platforma de comenzi online foodpanda, detinuta de acelasi grup.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Infernum Asylum este un personaj creat de un tanar necunoscut din Orlando, SUA, care a devenit popular in randul internauților prin postarile sale pline de originalitate de pe Instagram și TikTok. Acesta a reușit sa creeze un personaj original, epic, un demon carismatic care a atras imediat admirația…

- La nivel mondial, industria jocurilor video este mai mare ca industria de muzica si de film la un loc, iar românii contribuie masiv la dezvoltarea acestei piețe, fie ca angajați ai celor mai mari studiori din lume care și-au deschis birouri în orașe precum București, Cluj sau Iași, fie din…

- Vodafone vrea ca Libra sa numeasca un director executiv independent, astfel încât sa devina complet separata de Facebook. Compania de telecomunicații, care ieri și-a reiterat sprijinul pentru proiectul dezvoltat de Facebook, a declarat ca independența este cruciala pentru a garanta succesul…

- Primarul de la Babaița iși pierde mandatul in Politic / on 11/09/2019 at 13:18 / Vlad Ion, primarul PSD al comunei Babaița, este pe cale sa-și piarda mandatul incredințat de alegatori la alegerile din 2016, dupa ce, la finalul anului trecut, s-a ales cu o condamnare definitiva pentru savarșirea infracțiunii…

- Rata somajului in Teleorman, in ușoara creștere fața de luna iunie in Social / on 03/09/2019 at 11:39 / La sfarșitul lunii iulie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Teleorman erau inregistrați 9.770 de șomeri, din care 4.111 femei, rata șomajului fiind de 6,63%. Comparativ…

- Deșeuri medicale aruncate pe camp, in extravilanul satului Slavitești in Eveniment / on 22/08/2019 at 11:56 / Oamenii legii au descoperit marți, 20 august, mai multe deșeuri medicale abandonate intr-o groapa din extravilanul satului Slavești, in vecinatatea raului Teleorman. In urma verificarilor,…

- Final de saptamana aglomerat pentru Ambulanța / Patru teleormaneni au incercat sa-și ia viața, alte 27 de apeluri au avut la baza conflicte și agresiuni fizice in Social / on 06/08/2019 at 11:49 / 628 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 2 august, ora…