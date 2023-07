TikTok lansează postările cu text TikTok lanseaza postarile cu text. Platforma video chineza TikTok anunta posibilitatea crearii postarilor care contin text, transmite News.ro. Utilizatorii TikTok vor putea posta si text, pe langa filmari video si imagini, anunta compania. Asta, intr-o perioada in care si alte platforme pun mai mult accent pe acest format, pentru a incerca sa profite de slabiciunile Twitter. Pe TikTok, aceste postari nu imbraca forma obisnuita Insa, pe TikTok, aceste postari nu imbraca forma obisnuita celor de pe Twitter, Threads sau Facebook. Acestea folosesc designul formatului Stories, ceea ce le face, mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

