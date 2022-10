TikTok lansează noi funcții. Iată lista lor TikTok lanseaza noi funcții ce permit utilizatorilor sa ajusteze clipuri, sunete, imagini sau text mai ușor, intr-un mediu de editare complet nou. A fost lansata și funcția Photo Mode, care reprezinta un nou format tip carusel, disponibil in varianta mobile a aplicației. Noile instrumente de editare TikTok le ofera utilizatorilor posibilitatea sa ajusteze clipuri, sunete, imagini sau text mai ușor, intr-un mediu de editare complet nou, toate in cadrul fluxului de creație TikTok. TikTok lanseaza noi funcții. Iata lista lor Editarea clipurilorTikTok: Combinarea, scurtarea și separarea clipurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Populatia conectata la sistemul public de alimentare cu apa a reprezentat 74,1% din populatia rezidenta a Romaniei in anul 2021, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica. In anul 2021 populatia conectata la sistemul public de alimentare cu apa a fost de 14.177.807 persoane, reprezentand…

- In judet, in sapte ani, masuratorile au fost finalizate integral doar in trei localitati N. Dumitrescu Potrivit unui comunicat de presa al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Prahova, in comuna Cornu au fost finalizate lucrarile de cadastru, acțiunile fiind desfașurate in cadrul Programului…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) lanseaza, duminica, cea de-a 41 -a editie a programului “Litoralul pentru toti”, cu preturi cu pana la 75% mai mici fata de cele din varful sezonului. “Programul social “Litoralul pentru toti”, a ajuns la editia cu numarul 41, incepe in acest an pe…

- Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca, totodata președintele Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din Romania, a participat in noaptea de luni spre marți la o operațiune de salvare a unor turiști aflați in plimbare pe Lacul Razelm. Iata ce scrie primarul pe contul lui de Facebook: „Am incheiat…

- “Și Educația are nevoie de un nou start. Acest “nou inceput” trebuie sa aiba la baza o noua legislație, un nou concept și o noua viziune. Tocmai de aceea masurile cuprinse in noile legi ale educației sunt rezultatul unei ample consultari, la care au lucrat peste 10.000 de specialiști in ultimii ani.…

- Noile modificari ale Codului Fiscal au eliminat impozitul specific, au diminuat plafonul de impozitare al microintreprinderilor si lasa la optiunea operatorilor din HORECA posibilitatea de a opta intre impozitul pe cifra de afaceri sau impozitul pe profitRazvan Filipescu, consilier judetean PRO Romania…

- Cel mai nou flagship al vivo și telefonul oficial al Cupei Mondiale din 2022, vivo X80 Pro, a primit in sfarșit o data de lansare pe plan local. Telefonul a stat și in mainile noastre o buna perioada de timp, prilej cu care i-am facut și un review , pe care il poți citi aici . Principalul motiv de lauda…

- vivo X80 Pro, smartphone cu un sistem de camere dezvoltat de vivo in colaborare cu ZEISS, care include functii proiectate special pentru filmari cu aspect cinematografic, se lanseaza in Romania pe 23 iulie.