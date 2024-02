Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus la sfarșitul lunii ianuarie prelungirea cu inca un an a scutirii de taxe vamale oferita Ucrainei. Aici, liderii europeni au adaugat cateva masuri pentru a limita impactul negativ al importurilor ucrainene asupra agricultorilor europeni.Propunerea Comisiei nu a mulțumit, insa,…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a anuntat vineri ca renunta sa ia parte la alegerile pentru Parlamentul European prevazute sa aiba loc inceputul lui iunie, denuntand ceea ce a calificat ca atacuri personale, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Responsabilul belgian in varsta…

- Cinci state din estul Uniunii Europene, inclusiv Romania, cer Comisiei Europene sa impuna taxe de import pentru cerealele din Ucraina, invocand concurenta neloiala, a declarat luni Ministerul Agriculturii din Ungaria, potrivit Reuters, preluat de News.ro.

- Peste 4.200.000 de refugiati ucraineni se aflau la sfarsitul lunii octombrie pe teritoriul Uniunii Europene, beneficiind de protectie temporara. Cei mai multi dintre ei, peste 1.200.000, traiesc in Germania, iar in Polonia sunt peste 960.000. In Romania si-au gasit adapost peste 142.000 de refugiati…

- O piesa de teatru, creata in Polonia, intitulata sobru ”Haga” se joaca in prezent la Teatrul National din Sofia, si pune in scena judecarea lui Vladimir Putin de catre Curtea Penala Internationala (CPI), un spectacol care, potrivit creatorilor sai, vrea sa trezeasca o ”natiunea prea pasiva”, relateaza…

- Eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat sprijinul președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, pentru procesul de aderare a Romaniei la spațiul Schengen. In aceasta optica, Romaniei in Parlamentul European a solicitat sprijinul președintei acestei instituții, inclusiv pentru demersurile de…

- Europarlamentarul liberal a lansat un atac virulent la adresa cancelarului Austriei, Karl Nehammer, caruia ii aduce aminte ca imperiul austro-ungar a apus de foarte mult timp. „Ii dau o veste proasta cancelarului Nehammer:Austria nu mai este imperiu. Au trecut vremurile cand imparateasa Maria Tereza…