De cateva zile, calculatoarele și dispozitivele din unele universitați americane au fost blocate pentru a accesa TikTok. Statele Unite continua sa iși arate neincrederea fața de rețeaua de socializare chineza. Acum va fi dificil pentru unii studenți americani sa iși petreaca vacanța pe TikTok. Mai multe universitați din SUA au decis sa intrerupa accesul la […] The post TikTok, interzisa in mai multe universitați americane. Urmeaza toate smartphone-urile din SUA? first appeared on Ziarul National .