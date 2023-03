Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat, miercuri, ca evalueaza „cu toate instituțiile implicate” interzicerea aplicatiei TikTok pentru institutii din Romania, in contextul deciziei Comisiei Europene de interzicere a aplicatiei pe toate dispozitivele electronice…

- Parlamentul European a decis sa interzica aplicatia chineza de clipuri video TikTok pe telefoanele angajatilor, din motive de securitate, a declarat marti un oficial european, legislativul comunitar fiind cea mai recenta institutie europeana care ia aceasta masura, relateaza Reuters, citat de RRA. Interdictia…

- Personalul care lucreaza la Comisia Europeana a primit ordin sa elimine aplicația chineza TikTok de pe telefoanele și dispozitivele de munca. Masura a fost pusa in aplicare pentru „a proteja datele” și pentru „a spori securitatea cibernetica”, potrivit Europa Libera Romania. Comunicatul Comisiei Europene…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca interzice instalarea aplicatiei chineze de social media TikTok pe toate dispozitivele electronice de serviciu ale personalului sau, pentru a proteja datele institutiei, o decizie denuntata de reteaua de socializare, relateaza agentiile internationale de presa, conform…

- TikTok, la un pas de a fi interzis in Uniunea Europeana, inclusiv in Romania , acest lucru se va intampla daca compania nu isi accelereaza pana in septembrie eforturile de a respecta legislatia UE, l-a anuntat, joi, pe seful firmei comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, transmite…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat, joi, Programul anual de burse oferite de Romania, prin MAE, cetatenilor straini din statele non-UE pentru anul universitar 2023-2024, in baza Hotararii Guvernului privind scolarizarea in Romania a cetatenilor din alte tari. Procedura de accesare a Programului…

- Prezent la Bistrița in cadrul „Caravanei Digitalizarii”, ministrul Sebastian Burduja a vorbit despre dezvoltarea județului. „Pe domnul Turc il admir ca gospodar. Ați atras fonduri de 3,5 miliarde lei. Nivelul de trai e de patru ori mai mare”, a declarat acesta. O „Caravana a Digitalizarii” strabate…

- Printre clienții bancilor sunt și oameni importanți in stat. Prim-ministrul Nicolae Ciuca are un fond de investiții la banca Reiffeisen. Mai mult, premierul Nicolae Ciuca declara ca Austria a fost impotriva Europei.„Europa a fost impreuna cu Romania, dar Austria a fost impotriva Europei. Romania a suferit…