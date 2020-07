TikTok este o aplicație dezvoltata de chinezi și care se bucura de un succes enorm la nivel mondial. Americanii au atras de mai multe ori atenția ca ar putea prezenta riscuri pentru securitatea naționala, dar tot ei ii dau tarcoale, scrie Playtech.ro . Astfel, mai mulți investitori americani ar fi in discuții cu cei de la ByteDance, compania care are sediul in Beijing, privind o posibila tranzacție.