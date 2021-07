TikTok creşte limita de timp impusă filmărilor TikTok anunta ca a inceput sa ridice limita clipurilor care pot fi postate, de la 1 minut, la 3 minute. In urmatoarele saptamani, toti utilizatori retelei sociale vor putea publica clipuri de pana la 3 minute. Compania chineza spune ca este necesara cresterea limitei pentru a da mai multa libertate creatorilor de continut. O alta explicatie ar fi ca filmarile mai lungi implica si mai multe reclame. Filmarile de pana la 3 minute au fost testate in cadrul platformei incepand cu luna decembrie. Acestea erau permise pentru un numar limitat de categorii, precum cea culinara, fiind vizibile, la fel,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

