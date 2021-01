TikTok anunță schimbări majore pentru protecția copiilor și a adolescenților împotriva abuzurilor online TikTok anunța schimbari „revoluționare” in privința utilizatorilor copii sau adolescenți, in incercarea de a preveni manipularea și abuzarea acestora de catre adulți, a anunțat compania. Platforma, care are o limita de varsta mai mica de 13 ani, a anunțat ca utilizatorii sub 16 ani nu vor mai putea primi comentarii de la necunoscuți, clipurile lor […] Citește TikTok anunța schimbari majore pentru protecția copiilor și a adolescenților impotriva abuzurilor online in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

