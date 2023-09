Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a anuntat vineri ca a amendat cu 345 milioane de euro reteaua sociala TikTok, pentru incalcarea regulamentului GDPR cu privire la modul de gestionare a datelor personale ale minorilor, informeaza AFP.

- TikTok a fost amendata de UE cu 345 de milioane de euro, pentru ca nu a protejat copiii. Conturile lor erau setate implicit ca “publice”, permițand astfel oricui sa le urmareasca și sa interacționeze cu minorii. Nici nu a aplicat corect funcția de control parental. Citește și: Casa de Pensii Argeș.…

- Comisia Europeana a desemnat, miercuri, pentru prima data, sase controlori de acces, si anume Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance (proprietarul TikTok) , Meta si Microsoft, care vor trebui sa respecte noi reguli mai stricte cu privire la combaterea practic

- Cei care vor plati pentru abonamente Facebook si Instagram nu ar vedea reclame in aplicatii, au spus persoanele, care au vorbit sub conditia anonimatului, deoarece planurile sunt confidentiale. Acest lucru poate ajuta pe Meta sa evite preocuparile legate de confidentialitate si alte analize din partea…

- Vamesii americani au oprit o nava incarcata cu grau polonez in Portul Houston, o decizie care ar putea da nastere la tensiuni cu Uniunea Europeana, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar. Nava Yochow care transporta o cantitate de aproximativ 30.000 de tone de grau din Polonia…

- Compania Meta a anuntat marti ca de acum le va cere consimtamantul utilizatorilor din Uniunea Europeana inainte de a autoriza folosirea datelor lor personale pentru a le arata reclame țintite pe retelele sale de socializare, potrivit AFP, noteaza Agerpres.Noua prevedere urmareste sa indeplineasca „cerintele…

- Primaria Bistrița se pregatește sa schimbe containerele semi-ingropate cu insule ecologice inteligente. Municipalitatea va achiziționa aproape 100 de astfel de insule inteligente, care vor costa in jur de 10 milioane de lei. Pentru eficientizarea sistemului de management al deșeurilor, municipiul Bistrița…

- Datele unui studiu arata ca din cele 168 de medicamente inovatoare care au primit autorizație de a intra pe piața in Uniunea Europeana intre 2018 și 2021, doar 51 erau disponibile in Romania in ianuarie 2023.Astfel ca in prezent, peste 19.000 de pacienți care sufera de boli grave, precum cancerul, hepatitele…