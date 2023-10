Stiri pe aceeasi tema

- TikTok a anuntat ca a sters peste 500.000 de videoclipuri si a inchis 8.000 de transmisiuni in direct legate de conflictul dintre Israel si Hamas, la cateva zile dupa un avertisment din partea UE care i-a reamintit obligatia de a lupta impotriva continuturilor ilegale.

- Comisarul industriei UE, Thierry Breton, a dat joi TikTok un termen de 24 de ore pentru a detalia masurile luate pentru a contracara raspandirea dezinformarii legate de conflictul din Orientul Mijlociu. De asemenea, a deschis o ancheta asupra platformei X, fosta Twitter, a lui Elon Musk. TikTok a enumerat…

- Oficialul chinez Zhai Jun va vizita Orientul Mijlociu saptamana viitoare pentru a face presiuni pentru incetarea focului in conflictul dintre Israel si Hamas si pentru a promova discutii de pace, relateaza televiziunea de stat CCTV, conform Times of Israel. Zhai "va vizita Orientul Mijlociu…

- Moartea jurnalistului Issam Abdallah, de la Reuters, care a fost ucis in timp ce lucra in sudul Libanului, demonstreaza riscul enorm ca acest conflict dintre Israel și gruparea militanta palestiniana Hamas sa se extinda in Liban, a declarat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Un jurnalist…

- Conflictul din Orientul Mijlociu are ecouri in toata lumea și pune in lumina ce pare a fi o situație ireconciliabila. Comunitațile evreiești și palestiniene au ieșit la demonstrații de susținere in mai toate marile orașe.