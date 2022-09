TikTok a reparat o vulnerabilitate prin care atacatorii puteau prelua controlul asupra conturilor de utilizator O vulnerabilitate grava a aplicatiei TikTok de Android a fost descoperita de Microsoft, care a raportat-o companiei chineze. Aceasta permitea atacatorului sa preia controlul asupra unui cont de utilizator atunci cand utilizatorul facea greseala de a da click pe un link special creat. Atacatorul putea profita de functionalitatea „deep link” din Android, care permite crearea unor link-uri care sa duca direct catre anumite sectiuni sau elemente din cadrul unei aplicatii. In urma unui atac reusit, atacatorul dobandea acces la functii importante ale contului vizat – putea sa editeze informatiile contului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

