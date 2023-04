Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua sociala TikTok a primit amenda de 12,7 milioane de lire sterline pentru ca ar fi utilizat ilegal date personale ale copiilor, anunța presa occidentala. TikTok are sediul central in China și are milioane de utilizatori in toata lumea, mai ales tineri și adolescenți. Amenda de 12,7 milioane de…

- Filiala britanica a Silicon Valley Bank a distribuit bonusuri de milioane de lire sterline angajaților, la doar cateva zile dupa ce insolvența sa a fost evitata printr-un acord de salvare orchestrat de Banca Angliei.Sky News a aflat ca plațile catre personal, inclusiv catre directorii sai, au fost…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, James Cleverly, va vizita astazi Republica Moldova, anunțand noi finanțari pentru a spori reziliența regionala impotriva interferențelor rusești maligne. Astfel, potrivit unui comunicat, Chișinaul va primi din partea Londrei 10 milioane de lire sterline, conform…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, James Cleverly, va vizita Republica Moldova și Georgia in aceasta saptamana, anunțand noi finanțari pentru a spori reziliența regionala impotriva interferențelor rusești maligne. Astfel, potrivit unui comunicat , Chișinaul va primi din partea Londrei 10 milioane…

- Daniel Popa, vicecampion național la scrima, a reclamat, pe contul sau de TikTok, ca Federația Romana de Scrima i-a oferit la finalul Campionatului Național U23 unt de corp, loțiune și gel de duș, pe langa diploma și medalia obținuta, transmite duminica, 12 martie, Info Sud-Est. „Am avut campionatul…

- Barbatul de 47 de ani, din municipiul Turda, fost angajat al companiei de gaz, care a fost reținut ieri de polițiști, pentru 24 de ore, in urma unor percheziții care au vizat racordarea ilegala la rețeaua de gaz, a fost prezentat azi la Judecatoria Turda și a primit arest la domiciliu pentru 30 de zile.…

- De la extaz la agonie intr-o zi! Doi tineri din Marea Britanie au caștigat 200 de milioane de euro la loto, dar nici nu au apucat sa vada cum arata pentru ca sunt, fara doar și poate, cei mai ghinioniști caștigatori la loto din lume! In februarie 2021, Rachel Kennedy, o tanara din Hertfordshire, a primit…

- Partidul Laburist din opozitie din Marea Britanie a cerut presedintelui Partidului Conservator, aflat la putere, sa demisioneze din functie, dupa informatii potrivit carora ar fi fost obligat sa plateasca o penalizare ca parte a unei intelegeri fiscale in valoare de mai multe milioane de lire sterline,…