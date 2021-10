TikTok a eliminat zeci de milioane de videoclipuri la nivel global TikTok a eliminat mai mult de 81 de milioane de videoclipuri la nivel global, in decurs de trei luni, pentru nerespectarea regulilor comunitatii, potrivit unui raport lansat saptamana aceasta. TikTok a lansat miercuri Raportul de Aplicare a Regulilor Comunitatii (Community Guidelines Enforcement Report) pentru trimestrul 2 (aprilie – iunie) din 2021, care detaliaza volumul si natura continutului neadecvat, precum si conturile eliminate de pe TikTok pentru a proteja siguranta comunitatii si integritatea platformei. TikTok anunta si noi masuri pentru a proteja oamenii de un comportament abuziv.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

