TikTok a depăşit 3 miliarde de instalări Cele doua versiuni de TikTok, pentru Android si iOS, au ajuns sa numere, impreuna, peste 3 miliarde de download-uri, conform datelor furnizate de Sensor Tower. Numaratoarea include ambele versiuni ale aplicatiei, Duoyin, versiunea pentru China, si TikTok, versiunea pentru restul lumii. Cu 383 de milioane de utilizatori care au instalat-o pentru prima oara, TikTok a fost aplicatia (exceptand jocurile) cu cele mai multe download-uri si cele mai mari venituri din prima jumatate a acestui an. Conform estimarilor Sensor Tower, TikTok a atras 919,2 milioane de dolari de la utilizatorii sai in prima… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

