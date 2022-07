TikTok a suspendat modificarile aduse politicii de confidentialitate pentru publicitate directionata, cu o zi inainte ca acestea sa intre in vigoare, in timp ce autoritatea de reglementare a Uniunii Europene studiaza daca acestea respecta regulile UE de protectie a datelor, transmite Reuters. Autoritatea italiana pentru protectia datelor a tras un semnal de alarma initial, spunand […] The post TikTok a amanat modificarile aduse politicii de confidentialitate, la criticile UE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .