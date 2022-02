Stiri pe aceeasi tema

- TikTok-erul moldovean Alexandru Armașu, care a batut cu cruzime un tanar de 30 de ani, in fața unui club de la Ciocana, ramane in arest pentru 30 de zile. „Urmarirea penala s-a finalizat, cauza penala fiind expediata in instanța de judecata”, anunța oamenii legii.

- Șeful CNA, Ghenadie Tanas, învinuit de îmbogațire ilicita, fals în declarații și practicarea ilegala a activitații financiare, a fost plasat în arest la domiciliu, pe 14 ianuarie curent, pe un termen de 30 de zile. Procurorul de stat a atacat decizia magistraților Judecatoriei…

- Seful suspendat al Procuraturii Generale, Alexandr Stoianoglo, ramane sub control judiciar. Intr-o sedinta desfasurata cu usile inchise, Curtea de Apel Chisinau a mentinut hotararea Judecatoriei Chisinau cu sediul in Ciocana de prelungire a masurii cu 30 de de zile.

- Alexandru Armas, care in data de 3 ianuarie l-a snopit in bataie pe un tanar de 30 de ani, a fost adusб miercuri, 5 ianuarie, in fata magistratilor. Procurorii au cerut mandat de arestare pentru 30 de zile.Decizia urmeaza sa fie luata de Judecatoria Chisinau cu sediul la Ciocana.

- Lucian Rogac, unul dintre avocații lui Vladimir Plahotniuc, a cerut din nou stramutarea judecarii recursului împotriva încheierii Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, prin care a fost autorizata aplicarea sechestrului pe bunuri, de la Curtea de Apel Chișinau, la o alta instanța egala…

- Curtea de Apel Chișinau a menținut încheierea Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, în baza careia Gheorghe Cavcaliuc urmeaza sa fie reținut și plasat în arest. Decizia a fost luata ieri seara de instanța. Va amintim ca recent Interpol-ul a acceptat cererea de anunțare…

- Liderul PACE, Gheorghe Cavcaliuc, continua sa fie anunțat in cautare, cu aplicarea arestului. Procurorii anunța ca in seara zilei de luni, Curtea de Apel Chișinau a menținut incheierea Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, in baza careia Gheorghe Cavcaliuc urmeaza sa fie reținut și plasat in arest.

- Șeful suspendat din funcție al Procuraturii Generale (PG), Alexandr Stoianoglo, a fost eliberat din arest la domiciliu. Curtea de Apel Chișinau a decis schimbarea masurii preventive și plasarea acestuia sub control judiciar, pe un termen de 30 de zile, incepand de astazi, 9 decembrie, transmite…