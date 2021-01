Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au deschis dosar penal in rem (pentru fapte) pentru infracțiunile de incitare la ura sau discriminare, in cazul lui Alexandru Cumpanașu. Potrivit Parchetului Judecatoriei Sectorului 4 București, miercuri a fost inregistrat un dosar penal, ca urmare a sesizarii din oficiu a poliției, in care…

- Kim Karashian și Kanye West au format cu siguranța un cuplu extrem de interesant pentru presa de peste ocean. Aceștia s-au desparțit neoficial anul trecut, in timpul campaniei prezidențiale a lui Kanye West, Kim acuzandu-l pe acesta ca are probleme mintale, iar in replica, Kanye acuzand-o pe Kim ca…

- Kim Kardashian West și Kanye West vor divorța dupa 6 ani de casnicie! Cei doi sunt impreuna de mai bine de 8 ani și au 4 copii, dar se pare ca zvonurile din vara devin realitate. Vedeta de televiziune și-a angajat deja un avocat specializat in divorțuri.

- Credem ca putem sa spunem, fara sa greșim mai deloc, faptul ca 2020 a fost anul Tik-TOk in lumea social media. Cu aproape 1 miliard de utilizatori unici, Tik-Tok a crescut in topul rețelelor sociale in aceast an. Pentru ca pe Tik-Tok e vorba foarte mult de muzica, haideți sa vedem care au fost cele...…

- Nu știm inca cine este noul Președinte al Statelor Unite, dar știm sigur, sigur cine nu e: Kanye West. Dupa o campanie presarata cu ieșiri cel puțin interesante, cu scandaluri, dar și cu multe lacrimi, Kanye West și-a recunoscut infrangerea. Acesta nu a reușit sa obțina nici macar 1% din voturile americanilor,…

- Kanye West a postat pe contul de Twitter primul sau video electoral in care are un discurs despre cum vede el situația SUA actuala și in care vorbește despre cum ar trebui facute lucrurile. Rapper-ul a mizat – evident – pe religie și a spus ca America are nevoie de familii unite daca vrea sa... View…

- Vedeta de televiziune Kim Kardashian West, sotia rapperului Kanye West, a anuntat ca va dona 1 milion de dolari catre Armenia Fund, pentru a sprijini civilii care au de suferit in conflictul cu Azerbaidjanul privind regiunea Nagorno-Karabah.