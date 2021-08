Doi tigri de Sumatra, masculi, au fost infectați cu Covid-19 la o gradina zoologica din Jakarta, au declarat duminica, 1august, autoritațile indoneziene care investigheaza cum animalele, specie aflata in pericol de extincție, s-au imbolnavit. Gradina Zoologica din Ragunan a fost inchisa din luna iunie, deoarece cazurile de Covid-19 au crescut ingrijorator in toata țara. Tino […] The post Tigri de Sumatra, infectați cu Covid-19 la un zoo din Indonezia first appeared on Ziarul National .