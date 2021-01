Tiger Woods, operat la spate. Cum se simte sportivul Celebrul jucator de golf Tiger Woods a suferit o intervenție chirurgicala la spate. Operația a fost una reușita, iar sportivul se va recupera complet in cateva luni. Tiger Woods, in varsta de 45 de ani, a fost supus unei microdiscectomii, o intervenție chirugicala care a constat in scoaterea unui fragment de disc ce apasa pe nervul sciatic. Sportivul american va lipsi de pe teren cateva luni, insa recuperarea va fi una completa. Citește și: Cate operații estetice are Ștefania, Libelula lui Speak Superstarul golfului profesionist, cu 15 trofee de Grand Slam, nu va putea participa la Farmer’s… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

