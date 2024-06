Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, Camera Deputatilor a votat proiectul de lege prin care comerciantii sunt obligati sa verifice cartile de identitate ale celor care vor sa cumpare produse din tutun, bauturi alcoolice si energizante, pentru a se asigura ca au implinit 18 ani.

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care le impune vanzatorilor din unitațile comerciale și personalului din localurile publice obligația de a solicita actele de identitate la vanzarea bauturilor alcoolice și a produselor din tutun, pentru a verifica implinirea varstei de…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit caruia vanzatorii sunt obligati sa solicite actele de identitate la vanzarea bauturilor alcoolice si produselor din tutun, pentru a verifica daca cei care cumpara au implinit varsta de 18 ani.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit caruia vanzatorii din unitatile comerciale si personalul localurilor publice sunt obligati sa solicite actele de identitate la vanzarea bauturilor alcoolice si produselor din tutun, pentru a verifica daca cei care cumpara au…

- Un roman in varsta de 26 a fost impușcat și ucis de polițiștii austrieci, in Floridsdorf – Viena, dupa ce i-a atacat cu un topor. Barbatul și-a ucis iubita in varsta de 22 de ani cu puțin timp inainte. Miercuri seara, a avut loc o operațiune de amploare in Floridsdorf. Peste 100 de polițiști și […]…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea se va afla pe primul loc pe buletinul de vot la alegerile pentru Primaria Capitalei din 9 iunie, urmata de Sebastian Burduja (PNL) si Mihai Enache (AUR). Nicusor Dan, actualul primar, se afla pe locul 8 pe buletinul de vot, ca independent, in timp…

- Un eveniment tragic a avut loc in București, chiar de 1 Mai. O fetița in varsta de 13 ani a cazut de la etajul șapte al unui bloc din Sectorul 4. Din primele informații era vorba de o fetița ucraineanca care ar fi incercat sa se sinucida. Fata in varsta de 13 ani a fost […] The post „Meriți o fata mai…

- Un proiect de lege initiat de Silvia Dinica, senatoare USR, care prevede ca parintii singuri nu vor mai fi obligati la ture de noapte si pot lucra doar daca isi doresc, a fost votat favorabil in Camera Deputatilor, for decizional, si merge spre promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Proiectul vine…