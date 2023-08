Pe langa majorarea taxelor și impozitelor și limitarea unor scutiri fiscale, draftul noilor masuri fiscale aparut in spațiul public prevede și creșterea accizelor. Conform noilor masuri fiscale, acciza la mia de țigarete va fi in acest an de aproape 626 lei, pentru a crește din nou, etapizat, la aproape 673 lei in 2024, la 688 lei in 2025 și aproape 719 lei din anul 2026. Acest lucru va insemna, in mod categoric, ca vor aparea noi scumpiri ale produselor din tutun, deși acestea sunt deja cele mai scumpe din regiune. Surse apropiate discuțiilor au declarat pentru „Adevarul” ca scumpirea va fi de…