Țigările se scumpesc cu până la 1 leu pachetul, din 3 iulie. Vezi lista cu noile prețuri Liderul pietei de tigari din Romania din punct de vedere al volumelor comercializate, BAT, va scumpi pachetul de tigari cu pana la 1 leu, din data de 3 iulie, conform unui document obtinut de Economedia. Este una dintre cele mai mari scumpiri pe pachetul de tigari; in general, tigarile populare se scumpeau cu 50 de bani pe pachet, astfel ca o scumpire de 1 leu pe pachet reprezinta un salt mare. Lista preturi tigari 3 iulie 2023 Mai mult, pe economedia Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

