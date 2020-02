Stiri pe aceeasi tema

- Mentolul va mai fi gasit doar in produsele din tutun incalzit și țigari electronice Bucuresti, 22 februarie 2020 – Incepand cu 20 mai 2020, țigarile mentolate vor disparea complet de pe piața din Romania, aceasta fiind una dintre masurile prevazute de Directiva Europeana a Tutunului, transpusa și in…

