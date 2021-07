Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta DIICOT a scos la iveala un adevarat paienjeniș creat de gruparea de trafic de țigari din Arad pentru a susține operațiunile de contrabanda la nivel european. Conform procurorilor, grupul infracțional organizat a fost constituit la inceputul anului 2017 de catre Alin Iovanuț, Cosmin Mladin,…

- Prim-ministrul Florin Citu, prezent joi la Timisoara, a declarat ca discuta zilnic cu ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, despre cazul de la Arad si ca mai multe echipe sunt implicate in descoperirea persoanelor vinovate pentru producerea exploziei care a dus la moartea omului de afaceri Ioan…

- Ancheta privind atentatul cu bomba de la Arad asupra afaceristului Ioan Crișan va fi direct coordonata de șeful Poliției Romane, chestorul Benone Matei, noteaza G4Media. Acesta va ajunge marți la Arad. Ancheta a fost preluata de Parchetul General, motivul invocat fiind ”complexitatea cauzei data de…

- Imediat dupa asasinarea lui Ioan Crisan, Cosmin Mladin, un cunoscut personaj din Arad, care face trafic cu țigari, a disparut fara urma. Oamenii legii trebuie sa stabileasca daca nu cumva exista o legatura intre dispariția lui si moartea lui Ioan Crisan. Doua urme de ADN pe explozibil In urma cercetarilor…

- Cazul de la Arad, cu afaceristul ucis intr-o explozie, este foarte complex. Asasinarea lui Ioan Crișan a fost o operațiune premeditata, anunța Parchetul General și nu este exclus ca omorul sa fi fost planuit in detaliu de profesioniști. Asasinii au folosit un explozibil de mare putere, utilizat de obicei…

- Barbatul care avea 66 de ani a fost aruncat in aer cu tot cu autoturismul sau, un Mercedes, in care asasinii au plasat, cel mai probail, o incarcatura explozibila ce a fost detonata de la distanța. Atacul mafiot extrem de brutal a atras atenția insa și asupra felului in care anchetele penale sunt duse…

- Momentul in care automobilul omului de afaceri din Arad, Ioan Crișan, explodeaza a fost surprins pe camerele de supraveghere și facut public de Sindicatul Europol. Reamintim ca sambata dimineața, Ioan Crișan, a decedat dupa ce mașina in care se afla a explodat. Cazul din Arad a fost rapid mediatizat…

- O masina a explodat in parcarea unui supermarket din municipiul Arad, sambata dimineata, iar inauntru a fost gasita de pompieri o persoana carbonizata, in timp ce politistii cred ca autoturismul a fost incendiat. Victima este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crișan, tatal Laurei Bilcea,…