- Ancheta DIICOT in cazul gruparii din Arad, specializata in contrabanda cu țigari la nivel european, avandu-l ca lider pe Cosmin Mladin, a scos la iveala informații care ar putea avea legatura cu cazul asasinarii omului de afaceri Ioan Crișan, care a murit dupa ce Mercedes-ul sau a fost aruncat in aer…

- Ancheta DIICOT a scos la iveala un adevarat paienjeniș creat de gruparea de trafic de țigari din Arad pentru a susține operațiunile de contrabanda la nivel european. Conform procurorilor, grupul infracțional organizat a fost constituit la inceputul anului 2017 de catre Alin Iovanuț, Cosmin Mladin,…

- Conform unor informatii aparute in presa locala, ar fi vorba chiar despre contabila firmei acestuia. Femeia a fost audiata in fata organelor de cercetare penala si ar fi recunoscut deja aceasta idila, scrie Ziarul de Iasi .Aurora Ardelean, in varsta de 53 de ani, este si consilier local in comuna Iratosu,…

- Descoperire incredibila facuta de oamenii legii in ancheta de la Arad. Deși mașina omului de afaceri Ioan Crișan a explodat in 18 rafale succesive, conform Romania TV, oamenii legii au descoperit in torpedoul mașinii un telefon care a ramas intact. Se pare ca acesta a fost acoperit de ceva in timpul…

- Anchetatorii au primit rezultatele necropsiei, care confirma identitatea omului de afaceri Ioan Crișan, dar si faptul ca acesta a murit la cateva secunde dupa ce masina sa a explodat, potrivit Digi24.Ioan Crișan a murit sambata, cand mașina pe care o conducea, un Mercedes, a explodat. Autoturismul a…

- Cu cinzi zile inainte sa moara in explozia masinii, Ioan Crisan a mers la o vulcanizare unde a stat 15-20 de minute ca sa schimbe doua anvelope si sa comute o roata de la masina sa Mercesez Benz.

- Momentul in care automobilul omului de afaceri din Arad, Ioan Crișan, explodeaza a fost surprins pe camerele de supraveghere și facut public de Sindicatul Europol. Reamintim ca sambata dimineața, Ioan Crișan, a decedat dupa ce mașina in care se afla a explodat. Cazul din Arad a fost rapid mediatizat…