- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat patru cetateni afgani, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar inmatriculat in Romania, incarcat cu materiale plastice.

- Aproximativ 20 de migranti au fost prinsi de catre politistii de frontiera aradeni cand incercau sa treaca granita in Ungaria pe jos, pe langa punctele de control de la Nadlac II si Curtici, majoritatea fiind solicitanti de azil in Romania, potrivit Agerpres. In perimetrul Punctului de Trecere a…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat cinci cetateni din Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-o autoutilitara inmatriculata in Turcia. Afganii au fost descoperiți joi dimineața, in jurul orei 07.00, in urma…

- Zece migranti din Afganistan, prinși la granița cu Ungaria Foto Arhiva/ Politia de frontiera Zece migranti din Afganistan au fost prinși când încercau sa treaca ilegal granița în Ungaria, ascunși într-un tir care a fost verificat în punctul de trecere a frontierei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I și Nadlac II au depistat doi cetateni din Tunisia și Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in portbagajul unui autoturism, respectiv deasupra roții de rezerva a unui automarfar. In data de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varșand, judetul Arad, au depistat douazeci de cetateni din Turcia si Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare și

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 16 cetateni din Afganistan și Iran care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci automarfare incarcate cu diverse bunuri.

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui autocar, aproximativ 1.500 de parfumuri și articole vestimentare