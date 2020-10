Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției Frontiera Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor acțiuni individuale dar și in cooperare cu alte autoritați, aproximativ 11.800 pachete cu tigari, in valoare de peste 137.000 lei, precum și plante și substanțe…

- Politistii de frontiera din cadru Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Olt au descoperit si ridicat in vederea confiscarii, in urma a trei perchezitii, aproximativ 20.000 de tigpri de contrabanda, ce urmau a fi comercializate pe piața neagra din zona. 1 de 8 Politistii de frontiera, sub coordonarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au descoperit și confiscat peste 5.000 pachete țigari, ascunse in mai multe locuri special amenajate intr-un autoturism, pe care un maramureșean intenționa sa le transporte și ulterior comercializeze pe piața…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unei acțiuni specifice desfasurate in zona de competenta, aproximativ 30.000. pachete cu țigari de proveniența ucraineana, precum și trei autoturisme folosite…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unei acțiuni declanșate la frontiera de nord a țarii, aproximativ 2.300 pachete cu țigari provenite din magazine duty free, marfa ce urma sa fie comercializata…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit, in tavanul dublu al unui microbuz, 6.700 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 78.400 lei, pe care un satmarean intenționa sa le comercializeze pe piața neagra…

- Polițiștii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Satu Mare au descoperit și confiscat in urma unei actiuni desfasurate pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de competenta, aproximativ 9.000 pachete cu țigari de provenienta extracomunitara. Țigarile, in valoare de 105.253 lei, au fost ridicate…

- In dimineata zilei de duminica, in jurul orei 07:00, politistii din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures au urmarit un autovehicul care nu a oprit la semnalele acestora. La un moment dat, soferul a pierdut controlul volanului, a iesit de pe partea carosabila si a intrat…