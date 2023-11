Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit, la intrare in tara, intr-un automarfar condus de un cetațean roman, 1.120 de baxuri de țigari in valoare de 7.280.000 de lei. In acest sfarșit de saptamana, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – judetul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit, la intrare in tara, intr-un automarfar condus de un cetațean roman,... The post Țigari in valoare de 1,5 milioane de euro, descoperite la frontiera Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit, la intrare in tara, intr un automarfar condus de un cetatean roman, 1.120 de baxuri de tigari in valoare de 7.280.000 de lei, potrivit Politiei de Frontiera.In acest sfarsit de saptamana, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit, ascunse intr-un microbuz condus de un cetațean roman, peste 9.400 de... The post Țigari in valoare de 190.000 de lei, ascunse intr-un microbuz, descoperite de polițiștii de frontiera de la Nadlac II appeared…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 24 de cetateni din Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr un locas special amenajat intr un TIR condus de un cetatean lituanian. Politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunși intr-un automarfar condus de un cetatean roman in varsta de... The post Opt migranți ascunși intr-un camion ce transporta biciclete pentru a fi trecuți frontiera in Ungaria appeared first on Special Arad…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunși intr-un automarfar condus de un cetatean roman in varsta de... The post Opt migranți ascunși intr-un camion ce transporta biciclete pentru a fi trecuți frontiera in Ungaria appeared first on Special Arad…

- In baza profilului de risc s a procedat la efectuarea unui control amanuntit al mijlocului de transport in urma caruia politistii de frontiera au descoperit, in compartimentul pentru marfa, intr un locas special amenajat treizeci si doi cetateni straini.Politistii de frontiera din cadrul Punctului de…