- Proiectul de lege a fost adoptat cu 232 de voturi „pentru", trei „impotriva" si 29 de abtineri și modifica, practic, OUG nr. 195/2002. Mai exact, aceasta permite Politiei Rutiere sa dispuna ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar, fiind eliminata conditia stationarii neregulamentare pe partea…

- Cumpararea unei masini second hand de la anumite marci renumite este usor diferita. Un exemplu foarte bun in acest sens este BMW, care este un vis al multor fani de automobile. Dar, in cazul in care faci o greseala in timpul achizitiei, va trebui sa platesti pentru aceasta mai tarziu. De aceea, multi…

- Dupa un an de pauza, in care șoferi ce parcau neregulamentar au stat liniștiți, mașinile parcate ilegal in Alba Iulia vor fi ridicate din nou, de data aceasta de catre Poliția Locala. Primaria a achiziționat pentru acest serviciu o autoutilitara pentru ridicat mașini, in valoare de aproape 160.000 de…

- Consilierul local Radu Țoanca (PSD), reclama faptul ca o parte dintre noile stații de incarcare pentru mașinile electrice, au fost amplasate ilegal in Timișoara. Mai exact, este vorba de stațiile din zona centrala, pentru care ar fi fost nevoie de studii de descarcare arheologica. „Un nou scandal cu…

- Peste 27.000 bucați țigarete de contrabanda au fost confiscate de polițiști dupa percheziționarea unor imobile și vehicule. In cursul zilei de joi, 4 august, lucratorii Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale din cadrul S.I.C.E., au desfasurat o actiune pe linia combaterii traficului ilicit cu tigarete…

- Marian, fostul concurent al sezonului 3 Mireasa, a confirmat zvonurile legate de relația cu Andreea. Tanarul și-a asumat desparțirea de partenera sa prin intermediul unei postari pe contul de Instagram.

- Primarul Dominic Fritz a anunțat, duminica, faptul ca municipalitatea a inregistrat o victorie de etapa importanta pentru respectarea legii in Timișoara. Este vorba despre procesul pe care Primaria Timișoara l-a avut cu un cunoscut local din oraș.