Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera botosaneni au descoperit și confiscat 3.000 pachete cu tigarete de contrabanda, in valoare totala de aproximativ 37.500 de lei. Contrabandiștii au reușit sa fuga, deși s-au tras focuri de arma.

- Marți, 19 septembrie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Izvoarele Sucevei in cooperare cu Sectorul Poliției de Frontiera Brodina au desfasurat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigari., in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 23.30, polițiștii…

- Politistii din Botosani au tras, duminica dimineata, cinci focuri de arma pentru a opri un sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele lor, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu.

- Incidentul a avut loc duminica dimineața, in jurul orei 04.00, cand polițiștii au observat vehiculul condus in mod agresiv și au dispus urmarirea șoferului pe o distanta de cativa kilometri. Aceștia au tras cinci focuri de arma, dupa ce șoferul a refuzat sa opreasca vehiculul la semnalul dat. Barbatul…

- Activitațile de prevenire și combaterea a faptelor penale și contravenționale, pe toate segmentele operative, care se desfașoara la nivel național, au continuat in acest weekend și in județul Botoșani.