Țigări de contrabandă de 35 de milioane de lei, confiscate de polițiștii de frontieră în acest an Polițiștii de frontiera au confiscat in primele noua luni ale anului 3,4 milioane de pachete de țigari, in valoare de peste 35 de milioane de lei, care urmau sa ajunga pe piața neagra din Romania. Opt grupuri organizate, care se ocupau de contrabanda, au fost destructurate. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, pe langa […] Articolul Țigari de contrabanda de 35 de milioane de lei, confiscate de polițiștii de frontiera in acest an a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora - judetul Iasi au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni de cooperare desfasurate in zona de responsabilitate, 10.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare totala de 118.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piata…

- In ultimele 48 de ore, in urma unor ample acțiuni desfașurate la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației pe linia combaterii contrabandei, polițiștii de frontiera au confiscat peste 26.600 pachete cu țigari de proveniența ucraineana. Intreaga cantitate de tigari…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit, in urma unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, 7.600 de pachete cu țigari, de provenienta ucraineana și au reținut un cetațean ucrainean. Pe timpul acțiunii, polițiștii de frontiera au fost nevoiți sa foloseasca…

- Politistilor de frontiera care nu se conformau indicatiilor de a facilita anumite activitati de contrabanda li se intentau dosare penale. Acest lucru depindea de conducerea care era in fruntea Politiei de Frontiera, Serviciului Vamal sau Serviciului de Informare si Securitate. Declaratia a fost facuta…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat 200 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, marfa ce a fost trecuta ilegal peste frontiera din Ucraina in Romania, cu ajutorul unui aparat de zbor de mici dimensiuni, posibil drona. In data de 13.09.2019, in…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente o maramureșeanca de 35 de ani, cautata de autoritațile din Romania pentru savarsirea infracțiunii de contrabanda. Miercuri, 11 septembrie 2019, in jurul orei 14.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…

- Aproximativ 40.000 de flacoane cu parfum, in valoare de 2,4 milioane de euro, ascunse intr-un camion ce transporta servetele din Turcia catre Romania, au fost confiscate de politistii de frontiera giurgiuveni. "La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul de intrare in tara, la…

- Oamenii legii au destructurat activitatea infractionala a unei grupari, specializate in contrabanda cu tigarete in proportii deosebit de mari, destinate scoaterii prin contrabanda spre Romania, in suma de peste 3 milioane de lei. In rezultatul operatiunii, au fost retinute trei persoane, inclusiv si…